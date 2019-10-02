شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..كل ماتريد معرفته عن محاكمة هشام عشماوى و207آخرين بتنظيم بيت المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة هشام عشماوى و207 متهمين من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، وتوجد العديد من الاحداث الهامة مرتبطة بالدعوى منها ..

ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى ؟

ــ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر معتز مدحت.

متى نظرت أولى جلسات القضية؟

ــ فى 5 مارس 2015، نظرت أولى الجلسات، وتلا خلالها ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وفيما تمسك دفاع المتهمين بسماع الشهود وفض الأحراز..

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى القضية؟

ــ خلال 4 سنوات ونصف نظرت المحكمة 117 جلسة فى القضية حتى الآن كان آخرها جلسة 2 أكتوبر التى مدت فيها المحكمة الدعوى لجلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

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ما هى أبرز العمليات الإرهابية التى ارتكبها المتهمين؟

ــ يواجه المتهمون ارتكاب 54 جريمة ولعل أبرزها واقعة تفجير مديرية أمن القاهرة، وتفجير مديرية أمن القليوبية، واغتيال المقدم محمد مبروك، وإطلاق النار على كمين المنصورة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وتفجير معسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية، وإطلاق النار على كنيسة الوراق.

كم عدد الشهود بالدعوى؟

ـ تضم قائمة ادلة الثبوت 834 شاهد إثبات، ومن أبرز الشهود اللواء محمد إبراهيم والذى جاء للإدلاء فى محاولة اغتيال بالقرب من منزله، ومجرى التحريات فى القضية.

ماذا قالت المحكمة فى مرافعتها بالدعوى؟

على مدار 6 جلسات استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وتحدثت خلال مرافعتها عن كيفية تكوين التنظيم وقالت النيابة: الجماعة أسست على يد متجول يبيع العسل عاث فى الأرض فسادا، وهو توفيق فريج بدأ فسادة بين جماعة تسمى التوحيد فلما قضى الله عليها تم اعتقاله وما أن خرج حتى قام بنشر الأفكار التكفيرية

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.