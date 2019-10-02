نتيجة تنسيق قبول طالبات الثانوية بشعبة الترجمة الفورية بجامعة الأزهر بالأسماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حامد سيد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم بجامعة الأزهر، اعتماد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر، للطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 للقبول بشعب الترجمة الفورية بكليات الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والبنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، والدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة. كما أعلن الدكتور محمود ميدان عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط عن افتتاح قاعات جديدة بالكلية للطب التكاملى بالجهود الذاتية من أعضاء هيئة التدريس . وأوضح ميدان حرص إدارة الكلية على توفير المناخ المناسب للطلاب من أجل مستقبل أفضل وتعليم طبى متميز، فى ظل قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة . Advertisements

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