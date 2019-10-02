شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية 13 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العليا للانتخابات فى تونس، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات فى 13 من أكتوبر الجارى.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للهيئة اليوم الأربعاء.
وأكدت الهيئة خلال المؤتمر، التزامها الكامل بتوفير مناخ ملائم للانتخابات الرئاسية، مبينة أن الهيئة طالبت بالإفراج عن المرشح " نبيل القروى" وتمكينه من القيام بحملته الانتخابية.
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