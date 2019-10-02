شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال فرانسوا بينولوت يتعهد بدفع 100مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع رجل الأعمال الفرنسى فرانسوا بينولوت مع رئيس أساقفة باريس، ميشيل أوبيتيت، اتفاقا يبرهن على تعهده بتقديم تبرعات بقيمة 100 مليون يورو كاملة، لإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام دى باريس.

وفى 20 يونيو الماضى، تم بالفعل إطلاق شريحة أولى بقيمة 10 ملايين يورو بناء على طلب مؤسسة Fondation Notre-Dame المعنية بترميم الكاتدرائية، والتى أشارت إلى أنه حتى الآن، بين 17 أبريل و30 سبتمبر، حصلت على 380 مليون يورو (التبرعات التى تم تلقيها بالفعل والوعود التى سيتم "تحقيقها").

وقال فرانسوا بينولوت، إن مبلغ الـ100 مليون دولار الذى تبرعت به عائلته، التى تملك مجموعة كيرينج، سيظل لصالح مؤسسة نوتردام ، حتى لو كانت ترميم الكاتدرائية أقل تكلفة مما كان متوقعًا، فسوف يتم دفع المبالغ.

وردا على سؤال حول المبالغ اللازمة للترميم، قال الأسقف أوبيتيت، الذى يرأس المؤسسة، "سيكون من الضرورى الانتظار حتى الربيع لمعرفة المدة التى ستستغرقها، وما سيكلفها"، موضحا، أنه حتى الآن تم التبرع بأكثر من 850 مليون يورو من قبل الأفراد والشركات والأفراد الأثرياء.