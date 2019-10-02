شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب تم تعليق الدراسة فى بعض مناطق السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، فى عدد من مدارس قرى جنوب مكة المكرمة وجازان وصبيا، نظراً للأحوال الجوية الطارئة وما شهدته تلك القرى من أمطار وسيول بسبب العاصفة هيكا.

وبحسب صحيفة سبق السعودية، تم تعليق الدراسة اليوم، حسب توجيهات مدير مكتب التعليم بجنوب مكة.

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وشملت القرى التى تم تعليق الدراسة فيها، بنين وبنات: الضيقة، وعرعر، والكر، ووادي نعمان، والصرف، والصمان، وملكان، ووادي ضيم، والبيضاء، والإسكان ( الخيوط)، ودفاق، والملحاء، وحوية نمار، والحسينية.

وواصلت توابع العاصفة الاستوائية هيكا هبوبها على محافظات منطقة جازان بالسعودية لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعتين متواصلتين وخاصة على محافظات أبوعريش وضمد وأحد المسارحة والعارضة، فيما سالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت فى قطع بعض الطرق واحتجازات مؤقتة لسكان قرى فى الدرب.

كما تسببت الأمطار فى ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور.