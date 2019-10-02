مراسل العربية: السلطات العراقية تحجب مواقع التواصل للحد من التظاهرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل العربية، فى نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن وزارة الاتصالات العراقية حجبت مواقع التواصل للحد من التظاهرات التى تشهدها البلاد منذ أمس، وتسببت فى مقتل وإصابة العشرات.

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