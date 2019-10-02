شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة حقوق الإنسان فى السعودية تتابع واقعة تعذيب وحرق طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص واقعة تداول فيديو لقيام شخص بتعنيف طفل وحرق أجزاء من جسده.

وكتب الحساب الرسمى للهيئة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وتتابع الهيئة مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التى تضمنتها الأنظمة وفى مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

وأمرت النيابة العامة السعودية بضبط وإحضار أحد الأشخاص، إثر ظهوره فى مقطع متداول فى مواقع التواصل الاجتماعى وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء من جسده، وفقا لصحيفة سبق السعودية.

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ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.