شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يدعو لانتخابات هيئة مكتب 25 لجنة نوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية، للانعقاد لإجراء انتخابات هيئات مكتبها والتى تضم (رئيسها، الوكيلاين، أمين السر) وذلك بعدما أقر كشوف عضوية النواب فى هذه اللجان خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب التى بدأت منذ قليل، أن مكتب المجلس نظر فى ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 4 اعتراضات من الاعضاء حول قوائم اللجان النوعية، وانتهى إلى رفضها تطبيقاً للقواعد التى سبق وأقرها البرلمان.

واستعرض عبد العال، الضوابط اللائحية التى تُجرى فى إطارها انتخابات هيئة مكتب اللجان النوعية الـ25 لجنة، والمحددة فى المواد (42) و(91) و(93).

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وفى ختام الجلسة الثانية، أكد عبد العال، أن أى عضو برلمانى سيحظى بثقة زملائه فى الانتخابات سيكون على الرأس وفى العين، وعلى قدم المساواة مع باقى زملائه فى المجلس.

وتنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.