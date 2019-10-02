شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية الألمانية: حققنا العديد من الإنجازات فى بقطاع الطاقة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتين نيسيل، مدير اللجنة المصرية الألمانية للتعاون فى مجال الطاقة المتجددة، أن اللجنة تمكنت من تحقيق العديد الإنجازات فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، مؤكدا أن بلاده تسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف مدير اللجنة المصرية الألمانية، خلال انطلاق المرحلة الرابعة من أنشطة اللجنة العليا المشتركة المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE بحضور الدكتور موسى عمران وكيل أول وزاره الكهرباء والطاقة وعددا من قيادات القطاع، أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع القارة فى الطاقات المتجددة وسيتم التركيز على إدخال صناعة الطاقات المتجددة فى مصر.
و أضاف مارتين نيسيل، أن مناخ العمل فى مصر الآن جيد ويمكن الجميع من تحقيق العديد من الإنجازات.
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