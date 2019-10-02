شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والآخر مخمور والثالث مجنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن المؤشرات التى تصدرها مراكز الاقتصاد العالمية حول تحسن الاقتصاد المصرى تثير الغيرة والحقد والحسد، وكذلك ترتيب الجيش المصرى بين أقوى جيوش العالم والأقوى فى المنطقة، مضيفا : "الجيش كان لابد أن يستهدف ويتم التشكيك فى رجال القوات المسلحة بالتالى مش عايزين لا جيش أو اقتصاد قوى عشان نظل تحت".

وأكد على أن المغرضين حولوا الحديث عن إشادته بألمانيا بأنه إشادة بهتلر، من أجل إجبارنا على الصمت وعدم الحديث وهو أمر غير مقبول إطلاقا قائلا: "مش هنبطل كلام وهنتكلم ولن يوقفنا أحد ونحن نسير فى الطريق الصحيح".

وتابع عبد العال موجها حديثه حول من وصفهم بمجموعة الحاقدين من الداخل التى تغذى الخارج قائلا: ما هو لازم يجند بعض ضعاف النفوس داخل الدولة ويفسر أى كلام ويبدأ يعمل منه أى كلام .. لذا لن نرد على حرافيش أحدهما سكران والثانى مخمور والثالث مجنون".

وقال إن مصر تسير فى إطار بناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال، من طرق وأنفاق فى سيناء وكبارى على النيل ومحطات وقود وغيرها من الضوابط التى تخدم المنظومة.

واستشهد بمحافظة أسوان التى كانت طوال السنوات الماضية دون أى بينة تحتية وأساسية مما جعلها بعيدة عن العالم والقاهرة ذاتها، وأيضا حلايب وشلاتين، مؤكدا على أنه لو كان هناك بنية تحتية وطرق تربط هذه المحافظات بالقاهرة كان الوضع سيتغير كثير.































































