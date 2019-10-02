شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ضبط 35 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة فى 19 محافظة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً رسمياً من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالى المضبوطات حوالى 35 طن و 114 كجم فى 19محافظة.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن الكميات المضبوطة تتمثل فى دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات"القاهرة، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم،المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية" فضلاً عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 117محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.