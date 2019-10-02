شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تبحث خطط التدريب لتمريض مستشفيات جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، على زيارة تفقديه لتمريض مستشفيات محافظة جنوب سيناء، ومنهم مستشفى شرم الشيخ الدولى مستشفى الطور العام - مستشفى رأس سدر العام.

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وعقدت كوثر، اجتماعات موسعة مع مجموعة كبيرة من التمريض بكل مستشفى، للتواصل معهم وسماع مشاكلهم وشكاواهم والعمل علي حلها بشكل فورى، حيث ناقشت خطط التدريب الخاصة بالتمريض خلال الفترة الماضية والقادمة للارتقاء بالمستوى العلمى والعملى لأفراد هيئة التمريض.

وتواصلت نقيب التمريض، مع قيادات المحافظة ومديرى المستشفيات لتذليل العقبات التى تواجه التمريض ووضع الخطط لحلها.