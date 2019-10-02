شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مركز البحوث الزراعية يتفقد مشروع تقييم أصناف الذرة فى شندويل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد علمى وفنى ضم الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "اكساد" ونقيب الزراعيين يرافقه الدكتور حاتم على، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة برنامج إنتاج أصناف الذرة الرفيعة البيضاء والذي ينفذه مركز البحوث الزراعية ممثلا في قسم بحوث الذره الرفيعة التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بالتعاون مع أكساد بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

وقال الدكتور رفيق صالح مدير عام أكساد، إن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة يقوم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتقييم سلالات الذره الرفيعة المنتجه من أكساد والعالية الإنتاجية والمتاقلمة مع التغيرات المناخية والمحتملة للجفاف ذات الإنتاجية العالية من الحبوب تحت ظروف الجافة وشبه الجافة.

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وأضاف "صالح"، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن خبراء المركز العربى تمكنوا بالتعاون مع خبراء وزارة الزراعة المصرية من تنفيذ 9 مشروعات بحثية وتنموية تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر ومساعدتها في استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني للتأقلم مع مخاطر التغيرات المناخية وتكون أكثر تحملا للجفاف ونقص المياه، منها مشروع لانتاج هجن الذرة البيضاء (سورجم) عالية الإنتاجية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

من جانبه قال الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "اكساد " بالقاهرة إنه يتم تنفيذ مشروعات تعاون مع مركز البحوث الزراعية تستهدف الزيادة الراسية للمحاصيل الحقلية وخاصة الذرة والقمح والبقوليات للاقتراب من الاكتفاء الذاتي من محاصيل تحقيق الامن الغذائي وتكون أكثر تاقلما مع التغيرات المناخية وخاصة الجفاف وملوحة التربة واقل استهلاكا للمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية.

واضاف "خليفة" في تصريحات صحفية الأربعاء، أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروعات مشتركة بين "اكساد" ومركز البحوث الزراعية للاستفادة بمخلفات الإنتاج الزراعى لإنتاج علائق علفية مركزة من المخلفات الزراعية لتوفير التغذية اللازمة لتطوير الأداء الإنتاجى فى الماعز والأغنام بالتعاون مع معهد الإنتاج الحيوانى لتحقيق أعلى عائد من تربية هذه السلالات في مختلف مناطق الإنتاج.