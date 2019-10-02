"طيران الإمارات" تشيد بتسهيلات الحكومة المصرية لاستقبال أكبر طائرة فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عادل رضا الرئيس التنفيذى للعمليات فى طيران الإمارات، بكافة التسهيلات التى قدمتها الحكومة المصرية وسلطات مطار القاهرة الدولى، لاستقبال أكبر طائرة فى العالم من طراز الإيرباصA380 فى رحلتها المنتظمة الأولى من دبى إلى القاهرة. وقال الرئيس التنفيذى للعمليات فى طيران الإمارات، "خططنا لهذا اليوم التاريخى منذ وقت طويل، وجاء تشغيل الإيرباصA380 إلى القاهرة نتاج الكثير من العمل والتحضير، ولا شك فى أن ذلك يشكل علامة فارقة فى سجلّ عملياتنا إلى جمهورية مصر العربية، التى بدأت منذ زمن طويل ،ونأمل أن نؤدى دوراً فعالاً فى من خلال دعم التجارة والسياحة وتحفيز اتصالها بباقى دول العالم، ونحن نتطلع إلى تشغيل الطائرة بانتظام من وإلى القاهرة".

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