شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد انتظام صرف معاشات سبتمبر فى اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، انتظام صرف معاشات سبتمبر من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعى ومن ماكينات الصرف الآلية A.T.M ومكاتب البريد وبنك ناصر، وكذلك المعاشات. وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر أكتوبر على مدى ساعات اليوم، والتى أشارت إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى يومها الأول حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء وبلغ إجمالى عدد الحالات مليون 694 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و 734 مليون جنيه.

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