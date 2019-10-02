شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإذاعة والتلفزيون السابق: الإعلامى الغبى أكبر صديق للإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، إن الإعلام أصبح مؤثرا بشكل أكبر مع تطور الوسائل التكنولوجية، لافتا إلى أن الغرب يطلق على الفيس بوك بأنه القارة السادسة لأن هناك أكثر من مليار إنسان يستخدمونه، كما أن البعض يطلق عليه السلطة الخامسة.

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وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامى لمشروع سفراء الأزهر تحت عنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى"، الذى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن الإعلامى الغبى هو أكبر صديق للإرهابى ، فالإعلام هو الأكسجين للجماعات الإرهابية بحسب وصف رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، لافتا إلى أن تناول اخبار الجماعات الإرهابية يخدمهم، مشيرا إلى أن الإعلام المعادى للوطن يستهدف عقول الشباب، فالإرهاب أنواع اخطرها الإرهاب الفكرى لأن الإرهاب العسكرية يقتل بالرصاص أما الإرهاب الفكرى فيقتل أمة، فمصر تتعرض لمؤامرة رأس الحربة فيه الإعلام.

يأتى ذلك المنتدى بهدف نشر الوعي والثقافة وتبادل الخبرات، وفى إطار مبادرة المنظمة "أوطان بلا إرهاب"، وضمن اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ودعماً لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.