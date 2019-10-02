شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يسخرون من إخواني يدعو تركيا لغزو مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يسخر من الإخواني الهارب صابر مشهور، وهو يدعو تركيا إلى غزو مصر، ويبرر هذا الغزو ويدافع عنه بحماس عجيب.

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