شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفضيل القوصى: "الحرب الآن ليست عسكرية وأصبحت ضد العقل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن الحرب الآن ليست حرب عسكرية، بل أصبحت حربا فى العقل وضد العقل ،مشيرا إلى أن مصر تتطلع لمستقبل أفضل للبشرية وجميعنا مطالبون بمحاربة الأفكار الخبيثة.

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وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الإعلامى لمشروع سفراء الأزهر تحت عنوان "الإرهاب واستراتيجيات التضليل الإعلامى"، الذى تنظمه المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن أمانة الكلمة فى وسائل الإعلام ليست كلمة فحسب بل هى مثل الشجرة الطيبة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تعمل على تحصين العقول من تلك الأفكار الخبيثة.

يأتى ذلك المنتدى بهدف نشر الوعى والثقافة وتبادل الخبرات، وفى إطار مبادرة المنظمة "أوطان بلا إرهاب"، وضمن اهتمام المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ودعماً لجهود الدولة المبذولة لمواجهة التطرف والإرهاب حول العالم.