شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوم يترأس قداس عيد القديسة تريزا بكنيستها بالشرابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم المعاون البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية مساء أمس صلاة القداس الإلهى الاحتفالى بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، بكنيسة القديسة تريزا بالشرابية.

وشارك فى صلاة الذبيحة الإلهية الأب مرقص لطفى راعى الكنيسة.

قبل كلمة العظة عبر الأنبا باخوم عن سعادته الكبيرة بالتواجد وسط شعب الرعية، كما أعرب عن امتنانه لهذه الكنيسة لما لها من فضل عليه في تكوينه وتأسيسه، حيث يعد الأنبا باخوم أحد أبناء هذه الرعية.

وبدأ الأنبا باخوم كلمته بالتأكيد على أن اليوم هو عيد كبير؛ لأننا اليوم نحتفل بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع، ثم تحدث عن الفرق بين العبد والحبيب موضحاً أن الرب يسوع اعتبرنا أحبابه؛ لأن كلمته أصبحت بين أيدينا، حيث تظهر كلمته في مواقف حياتنا اليومية وأيضاً تظهر في الكتاب المقدس.

وأضاف: تاريخ وأحداث حياتنا هى كلمة من الله، وإن الله يمنحنا سلاما فى داخلنا وسط التجارب والصعاب التى تواجهنا.

وختم حديثه قائلاً: الكلمة هى مقياس المحبة طالبا أن يكون كل شخص بجانبنا هو حبيب لنا بالشركة والمحبة كما نحن أحباء للمسيح.

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وقبل نهاية القداس، أقيم طواف احتفالي بالقديسة تريزا، حيث تم ترتيل المدائح الخاصة بها، كما أهدى الأب مرقس راعى الكنيسة الأنبا باخوم هدية تذكارية بمناسبة سيامته الأسقفية.

واختتم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهى بمباركة الحضور حاملا أيقونة القديسة تريزا، وإعطائهم البركة الرسولية، كما التقط نيافته بعض الصور التذكارية مع الحاضرين من الشعب، بعد نهاية القداس الإلهى.

وجدير بالذكر أن رفات القديسة تريزا كان قد وصل أمس فى كنيستها ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، وتفتح الأبواب للزيارة فى المواعيد المحددة وهى:-

- الثلاثاء والأربعاء من الثامنة صباحاً الى العاشرة مساء للزيارة.

- الخميس يوم العيد من الثامنة صباحاً وحتي العاشرة مساء ويقام القداس الإلهي الاحتفالي في السادسة مساءً.

- الجمعة من الثامنة صباحاً، حتى الثانية عشر من منتصف الليل ويتخللها ساعة سجود من السابعة مساء، حتى الساعة الثانية عشر.