شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الاجتماع الأول لبرنامج تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة بمصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى للمرأة، غدا الخميس، الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء فى البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجى والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين".

الاجتماع بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، ووزير القوى العاملة، ويان ثيسلف سفير السويد فى مصر، و معز دريد المدير الإقليمى، بالنيابة فى المكتب الإقليمى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، وفرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمى، المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية للدول العربية.

كما سيشهد الاجتماع الدكتورة أمل حمد وزيرة شؤون المرأة، فلسطين، وسامر سلامة، نائب وزير العمل بفلسطين والدكتورة سلمى النمس، أمين عام المجلس القومى للمرأة الأردن، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدنى بالإضافة إلى ممثلى وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتى تراعى منظور النوع الاجتماعى، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتى تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلاً عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء.



جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن فى أماكن العمل، والمساواة فى الوصول إلى التطوير المهنى، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج فى المجتمع ، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.