شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكراه الأولى.. من هو الأنبا بيشوى رجل البابا شنودة الحديدى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الأربعاء الذكرى الأولى لرحيل الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل ورئيس دير القديسة دميانة وقد لقب بالرجل الحديدى فمن هو؟. ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن الأنبا بيشوى فى السطور التالية:- ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات عن الأنبا بيشوى فى السطور التالية:- - ولد فى المنصورة عام 1942 وقد كان معيدا بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية - ترك التدريس بعد حصوله على الماجستير وذهب لدير السريان - اختاره البابا شنودة لمنصب أسقف كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة - حدث جدلا كبيرا فى اختياره لهذا المنصب بسبب صغر سنه إلا أن البابا شنودة راهن عليه Advertisements - عمل سكرتيرا للمجمع المقدس للكنيسة القبطية أى الرجل الثانى فيها طوال عصر البابا شنودة - لقب بالرجل الحديدى فقد كان يرأس لجنة المحاكمات الكنسية بالمجمع المقدس المسئولة عن محاكمة الأساقفة والكهنة - عرف بشخصيته الحاسمة ومثل الكنيسة فى مختلف الحوارات اللاهوتية مع الكنائس الأخرى - كان عالما فى اللاهوت العقيدى وترأس قسم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية حتى وفاته - يعتبر أهم علامات تيار الصقور التقليديين فى الكنيسة القبطية الذى يتبع مدرسة البابا شنودة الثالث - رغم حسمه وقوته عرف عنه عطائه للفقراء وسخائه فودعه مسلمى القرى المحيطة بالدير قبل الأقباط.

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