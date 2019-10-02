شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مضيفة بالمطار تهرب هواتف بقاع سحرى أسفل حقيبتها خلال عودتها من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، برئاسة طارق محمد مدير الجمرك، من ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب هواتف آى فون من الصين، وذلك بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة ، أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على طاقم الطائرة الخاص بإحدى شركات الطيران القادمة من كوانزو بالصين، اشتبه عماد صلاح سالم مأمور اللجنة الجمركية فى حقائب إحدى المضيفات، وبالعرض على طارق محمد مدير الجمرك قرر تكليف لجنة من عماد صلاح سالم مأمور اللجنة الجمركية ، أحمد عمر كحك مشرف الصالة الحمراء بتفتيش حقائبها حيث تبين وجود كمية من هواتف المحمول ماركة آيفون مخبأة بقاع سحرى بأسفل الحقيبة.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 112 لسنة 2019.