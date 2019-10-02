بعد 12 واقعة.. ضبط تشكيل سرقة المساكن في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن بالمنصورة.

تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغًا من "ربة منزل -مُقيمة بدائرة القسم" باكتشافها سرقة "مشغولات ذهبية وزنت حوالي 70 جرام" من داخل مسكنها.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل -مُقيم بدائرة مركز شرطة محلة دمنة سبق اتهامه في 5 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة، نشل"، مالك فاترينة لبيع الهواتف المحمولة -مُقيم بدائرة قسم أول المنصورة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، وأضافا بارتكابهما "12 حادث سرقة مسكن بدائرتي قسمي أول وثان المنصورة" وأرشدا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.