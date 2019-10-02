ضبط فني إنشاءات حاول تهريب 200 ألف جنيه لشراء مستلزمات طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الركاب بمطار القاهرة حال محاولته تهريب مبلغ مالي تجاوز الـ 200 ألف جنيه أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد. تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أفادت اعتزام أحد الأشخاص "فني إنشاءات معمارية–مقيم بمحافظة الدقهلية" تهريب مبالغ مالية حال سفره إلى إحدى الدول العربية. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبتفتيش حقائبه عُثر بداخلها على مجموعة من الكتالوجات مخبأ بداخلها 218 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون. بمواجهة المتهم أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، وذلك لشراء مستلزمات طبية خاصة بتجارته من خارج البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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