ضبط 3 عاطلين في بلبيس بحوزتهم 200 كيلو بانجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 200 كيلو جرام من مخدر البانجو وسلاح ناري.
تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أفادت قيام "3 عاطلين–لهم معلومات جنائية مسجلة–مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية" بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بأحد المزارع بدائرة المركز، وبحوزتهم "كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام، بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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