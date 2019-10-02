وزير السياحة تكرم مخرج الفيلم الترويجي لمصر "People to People"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ريمي كارليوز المخرج الإبداعي لشركة Beautiful Destinations، مخرج الفيلم الأول لحملة People to People الفائز بالمركز الأول كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الأوسط من منظمة السياحة العالمية خلال اجتماعات الدورة الـ(23) للجمعية العامة للمنظمة الشهر الماضي والتي عقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

وبحسب بيان اليوم، وجهت المشاط، الشكر لـ"ريمي كارليوز" على تعاونه مع الوزارة لإنتاج وخلق محتوى ومواد ترويجية جديدة تبرز التنوع الكبير الذي تتمتع به السياحة المصرية.

ومن جانبه أعرب ريمي كارليوز المخرج الإبداعي للشركة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية للترويج لمصر بالخارج، وعن سعادته بفوز فيلم حملة People to People بهذه الجائزة، لافتا إلى أن الهدف من هذا الفيلم هو إبراز سمات الشعب المصري والوجهات الجميلة الكثيرة والمتفردة في مصر.

وأشاد المخرج، بالتطور الذي تشهده السياحة المصرية وخاصة فى ظل وجود رؤية واضحة لوزارة السياحة المصرية.

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وريمي كارليوز يعد واحداً من المخرجين الإبداعيين المعروفين عالميا، وقد عمل على الحملات الترويجية لعديد من العلامات التجارية العالمية، كما عمل مع العديد من نجوم الغناء وكرة القدم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلقت الوزارة الفيلم الترويجي لحملة People to People بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

وشركة Beautiful Destinations العالمية تعد واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي عقدت معها وزارة السياحة شراكة للترويج والتسويق لمصر عالميا ضمن العديد من الشراكات الدولية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا.

وشركة Beautiful Destinations تعد من أكبر الشركات المتخصصة عالميا في الترويج للمقاصد السياحية المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والشركة لديها أكثر من 20 مليون متابع من أكثر من 180 دولة حول العالم على منصاتها المختلفة على Instagram و Facebook و Snapchatو YouTube و Weibo لاستلهام أفكار عن السفر.

وأعلنت وزارة السياحة، يوم 9 سبتمبر الماضي الشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية وهي مؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar ، وشركة Ctrip الصينية، وشبكة CNN العالمية، و شركة Beautiful Destinations، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة لتنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الرئيسية التى يعتمد عليها محور الترويج والتنشيط برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد المصرية.