"هدية للشعب".. مقترح برلماني بزيادة دعم بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح برغبة لمجلس النواب؛ لرفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جينه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مؤكدًا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

وأوضح وهدان، في بيان اليوم، أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين؛ من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، ويساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن القانون يمثل فرحة لملايين المصريين.

وأشار وهدان إلى أن المقترح يعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وجميع الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

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