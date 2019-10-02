وزيرة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي برنامج ضخم لمكافحة التلوث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعثة البنك الدولي لمناقشة برنامج تعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة في مجال مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة خاصة في محافظة القاهرة.

وحسب بيان، اليوم، استعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، مع بعثة البنك الدولي تفاصيل البرنامج الجديد الذي يعمل على الحد من تلوث الهواء خاصة في محافظة القاهرة من خلال عدد من الإجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.

تعقد بعثة البنك الدولي في مصر عددًا من المقابلات مع خبراء وزارة البيئة والوزرات المعنية من النقل والتنمية المحلية والري؛ بهدف وضع الخطة التنفيذية للبدء في البرنامج والذي يعد الأكبر من نوعه في مجال البيئة.