التذكرة بـ10 جنيهات.. تشغيل 40 "أتوبيس" فائق الجودة لربط أكتوبر والشيخ زايد بمترو جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز مدينة 6 أكتوبر التشغيل التجريبي للأتوبيسات فائقة الجودة التي يتم تشغيلها لأول مرة في المدينة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة يعد أحد مشروعات "استدامة النقل في مصر"، وينفذه جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإسكان والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوزارة النقل ومحافظة الجيزة والقطاع الخاص متمثلًا في التحالف المصري الإماراتي "شركة مواصلات مصر".

وأضاف الشربيني في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف لربط 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق الواحات ومدينة الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس جهاز تنميو مدينة 6 أكتوبر، أن المشروع يضم 40 أتوبيسًا، ويتبع نظام إلكتروني جديد تملكه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، ما يوفر متابعة دائمة للمشروع، وإصدار التذاكر داخل الأتوبيس والمحطات الرئيسية.

وتابع: تم إنشاء ٧ خطوط سير جديدة لمشروع الأتوبيس فائق الجودة، تشمل خطا مباشر بدون توقف من مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وخطين داخليين بالمدينة لخدمة السكان وللربط مع الخط المباشر، بالإضافة إلى خطين مباشرين من مدينة الشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن سعر التذكرة في المرحلة التجريبة التي بدأت وصل لـ10 جنيهات، متوقعا بدء التشغيل الفعلي لهذه المنظومة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الشربيني، أن جهاز مدينة 6 أكتوبر وفر 3 قطع أراضي بملحقاتها من منشآت وأعمال تنسيق موقع وأسوار لخدمة المشروع، وتتمثل في جراج يقع بالفاصل السكني الصناعي بجوار ميدان ليلة القدر، وتم الانتهاء من جميع المباني الإدارية والتشطيبات وأعمال توصيلات المياه والصرف والكهرباء وعمل طبقة الأسفلت السطحية، وكذلك نقطة التوقف بدريم لاند وتقع على طريق الواحات أمام مدخل دريم لاند، وأخيرًا محطة التوقف النهائية.

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وأشار "الشربيني" إلى أن المشروع يهدف إلى تغيير ثقافة النقل وتغيير أسلوب الانتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة، ما يؤدي إلى خفض الكثافة المرورية وتوفير استهلاك الوقود.

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