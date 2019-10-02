تبدأ من 250 جنيهًا.. "الزراعة "تعلن أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح أصناف وأسعار التقاوي الخاص بالمحاصيل الشتوية.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن الوزارة شكلت لجنة نوعية مكونة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومديريات الزراعة والإرشاد الزراعي، تحت إشراف القطاع للتأكد من طرح الكمية الكافية من بمنافذ الإدارة التابعة للوزارة.

وأضاف الشناوي، لمصراوي، الأربعاء، أن الوزارة طرحت 7 محاصيل: "القمح، الشعير، الفول البلدي، البرسيم، البصل، الفاصوليا، البازلاء"، لافتًا إلى تخصيص خط ساخن برقم 0235694050 لتلقي شكاوى المزارعين وتفادي أي أخطاء خاصة بالتوزيع.

وفى ذات السياق أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن محطات الغربلة ومنافذها استعدت بشكل كامل من خلال طرح أصناف القمح والحبة السوداء للبصل ونبراسكا وانتصار 1، البرسيم والفول البلدي.

وأضاف إبراهيم، لمصراوي، أن الأسعار التي حددتها الإدارة أقل من مثليتها بالخارج، موضحًا أن إنتاج الوزارة يتميز بالسعر ودرجة النقاوة المميز.

وحذر رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، المزراعين من خطورة شراء منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا ضرورة التأكد من سلامة التقاوي التي تباع في الأسواق قبل زراعتها حتى لا يتعرض الفلاحون للخسائر.

وجاءت قائمة سعر البيع كالتالي:

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القمح بجمع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو بـ 250 جنيهًا.

الفول البلدي وزن 35 كيلو 940 جنيهًا.

الشعير عبوة 30 كيلو 300 جنيه.

البرسيم المصري وزن عبوة 10 كيلو 320 جنيهًا.

البصل عبوة وزن 1 كيلو "الحبة السوداء، من أصناف جيزة أحمر وجيزة 20" بـ200جنيه.

الفاصوليا "نيراسكا – وجافة" عبوة وزن 10 كيلو 320 جنيهًا.

البازلاء انتصار 1 و2 عبوة وزن 10 كيلو 250 جنيهًا.