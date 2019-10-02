إقامة قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة الأنبا بيشوي بالبراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أقيم صباح اليوم قداس الذكرى السنوية الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير المجمع المقدس الأسبق.

وصلى القداس الذي أقيم بدير القديسة دميانة بالبراري، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا إرميا الأسقف العام إلى جانب نيافة الانبا ماركوس أسقف إيبارشية دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري الحالي. ومجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة والرهبان من خارج الإيبارشية.

كما شارك في صلوات القداس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

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وتنيح نيافة الأنبا بيشوي مساء يوم ٢ أكتوبر من العام الماضي أثناء تواجده بالقاهرة، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر جاوز الـ ٧٦ سنة بعد أن قضى ٤٦ سنة منها راعيًا لإيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري. وتصدر لسنوات قائمة ممثلي الكنيسة في كافة المحافل الكنسية والحوارات اللاهوتية مع الطوائف المسيحية ونال تقدير واحترام الدوائر التي تواجد فيها عبر سنواتٍ طوالٍ. وتمتع بصلاتٍ قوية مع رؤساء الكنائس بالعديد من بلاد العالم.

هذا إلى جانب دوره البارز بالمجمع المقدس للكنيسة بكافة لجانه من خلال عمله لفترة طويلة سكرتيرًا للمجمع المقدس.