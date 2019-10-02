غدًا.. معرض أثري في متحف محمد علي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
تحت عنوان "خلي السلاح صاحي"، ينظم متحف قصر محمد علي، بالمنيل معرضا مؤقتا للاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، غدًا الخميس.
وقال الدكتور ولاء بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، إن المعرض يأتي في إطار حرص وزارة الآثار ومتحف قصر المنيل، على مشاركة المصريين احتفالاتهم بهذا النصر العظيم.
وأكد ولاء، في بيان، اليوم، أن المعرض يحتوي على مجموعة نادرة من أجمل وأروع الأسلحة والسيوف والخناجر التي كان يقتنيها الأمير محمد علي، داخل قصره منها ما هو مزخرف بحروف من ذهب حملت اسم صانعها وآيات قرآنية وعبارات حماسية كما طعم بعضها بالفضة والأحجار الكريمة.
وأشار ولاء إلى أن المتحف يضم مجموعة متفردة ومتميزة من الأسلحة كالسيوف والخناجر العربية والعثمانية التي آلت إلى الأمير محمد علي سواء بالشراء أو الإهداء.
ووصف ولاء المعرض بأنه سيكون بمثابة استعراض فني للأسلحة المصرية على مر العصور.
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