حسين زين يشيد بفريق العمل المشارك بـ"الفرانكوفونية العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر للمشاركين في حدث الفرانكوفونية العالمية من أبناء الهيئة؛ لنجاحهم المتميز تقنيًا وفنيًا من فرق العمل بالإعداد والتقديم والإخراج وإداريين الذين أعدوا التقارير التي تبرز الوجه الحقيقي للثقافة و للحضارة المصرية العريقة

والتقى حسين زين، نبيل بوهجرة، المدير الإقليمي للقناة الخامسة الفرنسية بالمغرب العربي والشرق الأوسط منذ عدة أشهر للتحضير لمشاركة مصر بهذا الحدث العالمي والذي جاء انطلاقًا من مكانة مصر الرائدة في قلب العروبة والشرق الأوسط ولمكانتها الدولية وتأثيرها وتأثرها المتبادل بالثقافات والحضارات العالمية، ولكونها عضوًا في المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

وكان اختيار الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي حسب التوقيت على مدار الــ 24 ساعة، الفرانكوفونية العالمي وكان لمصر ساعة بث حي عرضت فيها تقارير إعلامية متنوعة تبرز مكانة مصر وحضارتها وثقافتها.

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