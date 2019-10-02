محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر أصبحت تروي مليون فدان، من إجمالي مساحتها الزراعية، بمختلف محافظات الجمهورية، عبر طرق الري الحديثة "الرش، التنقيط".
ونوه "عبد العاطي"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن مصر أصبح لديها تجارب ري حديثة مبتكرة، وتمتلك أحدث وسائل الري في العالم .
وأوضح وزير الري، أن المزراعين المصريين يمتلكون العديد من الأفكار الإبداعية، مؤكدًا تقبلهم ووعيهم بأهمية التطوير.
وأشار إلى أن الري الحديث ينتج عنه فوائد كثيرة، في مقدمتها: ترشيد استهلاك المياه، وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، وتقليل الأعباء على المزارعين، والمساهمة بشكل كبير وفعال في حل أزمة المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري: المزارعون لديهم إبداع ويتقبلون السبل الحديثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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