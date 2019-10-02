برلماني: الدولة المصرية أكبر من أن ترد على مغرضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أكبر من أن ترد على رعاع وحرافيش مغرضين يسعون للنيل منها، متابعًا: "مصر أكبر أن ترد على رعاع وحرافيش".
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن أبناء مصر بالخارج لهم دور فعال في بناء الدولة المصرية، واستقبلوا الرئيس بالولايات المتحدة بكل فخر، وأن الجميع يتحدث عن الداخل، وأبناؤنا بالخارج يؤدون دورهم الفعال، بعيدا عن الرعاع والحرافيش الآخرين.
من جانبه قال النائب محمد عقل عضو مجلس النواب، إن "البرلمان شال الشيلة كاملة مع القيادة السياسية والجيش وباقي الأجهزة، ولكن الحكومة في إجازة وسبات عميق".
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