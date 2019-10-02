أخبار مصر | ألمانيا 9 أيام.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتقليص الإجازات والاحتفالات الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا 9 أيام.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتقليص الإجازات والاحتفالات الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية بطلب اقتراح بقرار إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقليص عدد الإجازات والاحتفالات الرسمية التي يعطل بها الجهاز الإداري للدولة.

وقال "فؤاد" في اقتراحه أنه ينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، الاحتفالات الرسمية التي يعطل بها العمل في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن القرار شمل الاحتفال بـ12 مناسبة رسمية بواقع 19 يوما إجازة مستحقة لكامل الأجر.

وأضاف "فؤاد" أنه بالنظر إلي المعدل العالمي، تتربع مصر على قمة الدول التي تحظى بعدد كبير من الإجازات السنوية: (الهند 18 يوما) (لبنان- 16 يوما)، فيما تحصل العديد من الدول الصناعية على معدل أقل من الأجازات الرسمية: (الولايات المتحدة - 10 أيام) (ألمانيا -9 أيام) (المملكة المتحدة-8 أيام).

وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، أنه بناء على ما تم ذكره يقترح إعادة النظر في عدد الإجازات أو الإبقاء على الاحتفال بها دون تعطيل العمل الرسمي للدولة، مطالبا باتخاذ اللازم نحو دراسة هذا الاقتراح على أن يحال إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.