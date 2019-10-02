أخبار مصر | فرج عامر يفوز بمنصب رئيس لجنة الصناعة بالتزكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يفوز بمنصب رئيس لجنة الصناعة بالتزكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز المهندس محمد فرج عامر، بمنصب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتزكية.

وتقدم فرج عامر، الشكر لكل أعضاء اللجنة على ثقتهم به للمرة الثانية، قائلا: "هذا شرف لي ومسئولية كبيرة أتمني من الله أن أكون أهلا لها، وعند حسن ظن كل العاملين والمهتمين بالصناعة التي هي الداعمة الرئيسية للتنمية".

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة منذ قليل لإجراء انتخابات اللجان النوعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

