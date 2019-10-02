أخبار مصر | عاجل.. عبد العال يرد على ما تردد عن إشادته بـ"هتلر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبد العال يرد على ما تردد عن إشادته بـ"هتلر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن إشادته امس خلال الجلسة، بالبنية التحتية فى ألمانيا كانت موجهة للشعب الألمانى وليس كما فسرها البعض بأنها إشادة بالشخصية التاريخية "هتلر" التى أثارت الحرب العالمية الثانية، علم الجميع مالها من أخطاء، موضحًا أن هذه الشخصية ليست محل إشادة وأن اشادته كانت موجهة للشعب الألماني.

وقال عبد العال، خلال الجلسة اليوم، إن البنية الأساسية فى ألمانيا يتم تدريسها فى الكتب الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إشادته أمس كانت لعظمة الشعب الألمانى الذى قام بتلك البنية وطورها وصدرها للعالم، مضيفا أن الشخصية التى قال البعض بأنه يقصدها ليست محل إشادة لأنها ارتكبت الكثير من الخطايا والجرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات داخل اللجان النوعية بعد تلقي البرلمان رغبات النواب للانضمام للجان النوعية، ويتم إجراؤها على مناصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.