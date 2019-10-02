أخبار مصر | "الصيادلة" افتتاح مقر جديد لاستقبال الخريجيين الجدد (صور)

وذلك بعد افتتاح أعضاء لجنة إدارة اعمال النقابة الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، مقر جديد بحديقة النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى وتجهيزه بأفضل صورة، لمنع التكدس والزحام وتيسيرًا على الصيادلة ليتمنكوا من تقديم أوراقهم بسهولة ويسر.

كما أعدت النقابة هذا العام ملف لكل خريج بالأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة لتسهيل الإجراءات على الصيادلة بالوزارة.

وأوضحت نقابة الصيادلة انه بالنسبة لصيادلة المحافظات غير القادرين على السفر للقاهرة يمكنهم التوجه لمقار نقابتهم الفرعية بالأوراق المطلوبة ليقوم مندوب المحافظة بتقديم الأوراق نيابة عنهم بالنقابة العامة ووزارة الصحة وتسليمهم كارنية النقابة خلال أسبوعين من تاريخ استخراج ترخيص مزاولة المهنة وذلك بمقرالنقابة الفرعية التابع لها الصيدلى.

وأشارت النقابة إلى أن الصيدلى سيتوجه للنقابة العامة بالأوراق التالية شهادة التخرج (أصل)، شهادة الميلاد (صورة)، البطاقة الشخصية (صورة)، الموقف من التجنيد (صورة)، عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية، -شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (صورة).، الفيش الجنائى موجه للنقابة (أصل)، شهادة الثانوية العامة (معادلة إذا كانت من الخارج) (صورة).

وأضافت بعد ذلك يتوجه الصيدلى لإدارة التراخيص بوزارة الصحة وعنوانها شارع مجلس الشعب لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة بالأوراق التالية شهادة التخرج (أصل)، شهادة الميلاد (صورة)، البطاقة الشخصية (صورة) الموقف من التجنيد (صورة)، عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية، إيصال سداد النقابة (أصل)، -شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (أصل) شهادة التشريعات للجامعات الخاصة (أصل).-شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة (أصل)-شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة (أصل).