أخبار مصر | عاجل.. الحكومة تلقي بيانا مهما للشعب المصري من النواب

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، إن الأسبوع المقبل سيحضر رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء لإلقاء بيان مهم حول الأحداث الأخيرة لتوصيل الحقيقة للشعب المصري.

وأضاف "عبدالعال" أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد وسيلة جيدة لتوصيل الحقائق إلا أن أعداء الوطن يستخدمونها بهدف نشر الفوضى ونشر الأكاذيب بشأن الجيش ومؤسسات الدولة والقيادة السياسية، قائلا "لن نهدأ حتى تصل الحقيقة لكل المواطنين".

وأكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح والهجمة الشرسة على مصر هدفها ألا تتحرك الدولة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة ومطلوب ألا يكون لدينا جيش قوي ولا اقتصاد قوي حتى تظل مصر تحت المطرقة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن هناك مجموعة من الخارج تجند مجموعة من الداخل لعمل حالة لنشر الفوضى في مصر، ولن نرد على خفافيش الظلام ولن نسمح ولن نلتفت إلى الأفاقين وأي شيء وسنتكلم بقوة في الداخل والخارج، فالدولة المصرية قوية وجيشها قوي، متابعا: خروج الشعب المصري يوم الجمعة الماضية لتأييد الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة ضد الفوضى والإرهاب كان رسالة للعالم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات داخل اللجان النوعية بعد تلقي البرلمان رغبات النواب للانضمام للجان النوعية، ويتم إجراؤها على مناصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، ومشروع قانون لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 7 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.