أخبار مصر | عبدالعال يفتتح ثان جلسات البرلمان بدور الانعقاد الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال يفتتح ثان جلسات البرلمان بدور الانعقاد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة الإجرائية الثانية من دور الانعقاد الخامس والأخير، اليوم الأربعاء، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات من النواب على عضوية اللجان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات داخل اللجان النوعية بعد تلقي البرلمان رغبات النواب للانضمام للجان النوعية، ويتم إجراؤها على مناصب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى القوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى.

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وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان القوى العاملة والخطة والموازنة ولبشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الكيانات الإرهابية إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.