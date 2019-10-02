أخبار مصر | توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دكتور احمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، على استمرار توافد المواطنين فى اليوم الثانى للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى وهى (السويس، الأقصر، جنوب سيناء، أسوان) والتى بدأت بالأمس فى التسجيل وفتح الملف العائلي للأُسر بجميع إدارات المحافظة الصحية بالرقم القومى دون التقيد بمقر السكن داخل الاداره الواحدة.

كما قال دكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، انه تم زيادة عدد وحدات التسجيل بالمحافظة إلى ٢٢ وحده على مستوى المحافظة تبدأ العمل من الساعة ٨ صباحا وحتى ٨ مساء وذلك على النحو التالي:

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مركز طبى السبع بنات، الشهدا، الشيخ زايد،وحده طب أسرة طوسون باداره الإسماعيلية الصحية ووحدات طب أسره ابوصوير البلد، الواصفيه، سبع ابار غربيه باداره ابو صوير الصحيه، ووحدات طب اسره البعالوه الكبرى، ابو عاشور، الظاهريه باداره التل الكبير الصحيه ووحدات طب اسره السويدات، الخفيج، تل ثمود باداره القصاصين الصحيه ووحدات طب اسره سرابيوم، كسفريت، فناره باداره فايد الصحيه، ووحدات طب اسر٥ ١٤، ابو خليفه، الشهيد خيرى باداره القنطره غرب الصحيه ووحدات طب اسره التقدم، العبور، جلبانه باداره القنطره شرق الصحية.

وأكد دكتور أحمد السبكي، أن عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون ١٨ عام ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وبأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

وأضاف السبكي، أن نظام التامين الصحي الشامل يتيح إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الاسره، وتحليل معملى، وفحص أسنان مجانا لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلا إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أي أمراض في المجتمع المصري وفقا لطبيعة تواجدها في المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية في هذا الإطار.