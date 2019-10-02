مصر | "كيدهن عظيم".. "مقطع فيديو" يبرئ مندوب مبيعات من خطف "طفلة" بالأميرية

وتلقى المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا من كل من "هبة.ا"، 42 عاما، ربة منزل ونجلتها "رحمة ع"، 18 عاما، طالبة بأنه حال توجه الثانية لاصطحاب شقيقتها الطفلة نور، 10 سنوات، طالبة بالصف الخامس الابتدائي من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي، فوجئت بعدم تواجدها وقيام إحدى السيدات المنتقبات باصطحابها من أمام باب المدرسة.

وأضافت الأولى باتهامها "محمد. ع"، 38 عاما، مندوب مبيعات بإحدى الشركات بأنه وراء ارتكاب واقعة اختطاف نجلتها بسبب خلافات مالية بينه وبين زوجها "عبد الرحمن ع"، 48 عاما، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في قضية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس سنتين، وباستدعاء المشكو في حقه أنكر صلته بالواقعة وعلل اتهام المبلغة له لتحصله على الحكم المشار إليه الصادر ضد زوجها لكونه مدين له بمبلغ مالي 80 ألف جنيه.

وبإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل لمقطع فيديو للمجني عليها صحبة سيدة منتقبة أمام باب المدرسة والتوجه بها لجهة غير معلومة وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.