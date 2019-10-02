مصر | لاستيلائه على "2000 جنيه".. 8 أشخاص يختطفون عاملا لمساومة أسرته بالمقطم

وبالانتقال والفحص ومن خلال تتبع خط سير السيارة المشار إليها تمكن ضبط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من:

"محمد. ز. م" سن 19 عامل كرتون ومقيم الدويقة ـ دائرة قسم شرطة منشأة ناصر ( مالك وقائد السيارة )

"محمد. ح. م" سن 36 سائق ومقيم بذات الدائرة

"محمد. ع. ج" سن 30 سائق ومقيم بذات الدائرة والسابق اتهامه في القضية رقم 4687 لسنة 2016م الوادي الجديد " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3019 لسنة 2019م منشأة ناصر " تبديد "

"إسماعيل. ع. م" سن 35 عامل كرتون ومقيم بذات الدائرة

"هاني. ر. م" سن 36 عامل كرتون ومقيم 36 النخيل ـ الأسمرات ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 1817851 لسنة 2017م منشأة ناصر " ضرب "

"ريم. م. ج" سن 23 عاملة كرتون ومقيمة دائرة قسم شرطة منشأة ناصر

"أحمد. م. ف" سن 22 بائع ومقيم مساكن سوزان ـ دائرة القسم

"معتز. ي. م" سن 31 سائق ومقيم بذات الدائرة والسابق اتهامه في قضيتين اخرهما 2361 لسنة 2014م منشأة ناصر " سلاح بدون ترخيص ".

وبصحبتهم المجني عليه المدعو (أحمد.ف.ع، سن 39، عامل، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 408 لسنة 2009م جنح أمن دولة طوارئ الظاهر " سلاح بدون ترخيص " مصاب بكدمات بالوجه وسحجات باليدين والقدمين وأسفل الظهر مكبل اليدين والقدمين بحبل بلاستيك.

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وبسؤال المجني عليه قرر بقيام سالفي الذكر باستدراجه لمحل الواقعة والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وتكبيله بحبل بلاستيك واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرها عنه، وذلك بسبب قيامه بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه أثناء عمله طرفه واتهمهم باختطافه والتعدي عليه بالضرب.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط أيدوها وأقر الاول بأنه نظرا لقيام المجني عليه بالاستيلاء على المبلغ المشار إليه أثناء عمله طرفه خطط لاستدراجه لمنطقة سوق الزلزال ـ دائرة القسم واختطافه ومساومة أهليته على دفع المبلغ المالي فاستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه، وفي سبيل ذلك وفور وصول المجني عليه قاموا بالتعدي عليه بالضرب واصطحابه داخل السيارة المضبوطة بحوزتهم كرها عنه بمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.