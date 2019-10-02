مصر | "فضحهم على الفيسبوك".. حبس شاب لتشهيره بالفتيات في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فضحهم على الفيسبوك".. حبس شاب لتشهيره بالفتيات في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المعصرة، ألقت القبض على شاب بعد ورود بلاغ للعميد مجدي خلف مأمور القسم من والد فتاة مقيمة بمنطقة عابدين مفادها قيام المتهم "م.ض" بابتزاز ابنته عبر إنشائه حسابا على فيسبوك، حيث وضع صورا تخصها، بهدف الاستيلاء منها على مبالغ مالية.

أمرت نيابة حلوان، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التشهير بالفتيات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف علي نشاط المتهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل للمتهم والقبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب المبتز بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا.

وكما نصت المادة (26): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

