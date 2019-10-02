مصر | سقوط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودها برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، لضبط عاطل هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمدة بالمطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه خلال إجراء التحريات على المحكوم عليهم الهاربين أمكن التوصل إلى قيام "خالد٠ر"، 49 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 172517356 لسنة 2013م المطرية "قتل عمد وحيازة سلاح ناري" والمقضي فيها بالإعدام بجلسة 1042019م بتغيير محل إقامته.