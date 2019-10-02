مصر | لسرقته.. عاطلان يطلقان الرصاص على سائق "توكتوك" في قنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقته.. عاطلان يطلقان الرصاص على سائق "توكتوك" في قنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو تشت، من إحدى المستشفيات بوصول (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا) مصابًا بعيار ناري بالبطن، وما قرره المصاب بقيام شخصين باصطحابه بـ"التوك توك" قيادته لتوصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وحال مرورهم بوسط الزراعات قاما بتهديده بسلاح ناري بحوزة أحدهما، والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وحال قيامه بمقاومتهما أطلق أحدهما عيارا ناريا فأحدث إصابته، ولاذا بالفرار بـ"التوك توك".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز - لأحدهما معلومات جنائية مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما والسلاح المستخدم (فرد رصاص وطلقتان من ذات العيار، ومركبة "التوك توك" المستولى عليها) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيام أحدهما بإطلاق النيران تجاه المجنى عليه لتفادى مقاومته، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المجنى عليه متأثرًا بإصابته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

