مصر | بـ"200 كيلو بانجو".. ضبط 3 من تجار "الكيف" في الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"200 كيلو بانجو".. ضبط 3 من تجار "الكيف" في الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالشرقية تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 200 كيلو جرام من مخدر البانجو وسلاح ناري.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام (عدد 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بأحد المزارع بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 200 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي، دراجة نارية بدون لوحات معدنية)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

