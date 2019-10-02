مصر | بعد ذبحه لـ الأم وطفلتها.. حبس المتهم في "مجزرة أبو النمرس" 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ذبحه لـ الأم وطفلتها.. حبس المتهم في "مجزرة أبو النمرس" 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهم "صابر.ج" بعد قتله لزوجة عمه وطفلتها، وإلقاء الطفلة من شرفة المنزل والبالغة من العمر سنتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي سيدة وطفلتها بعد ذبحهما بمنطقة أبو النمرس، لفحصهما والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكتابة تقرير واف.

وانتقل فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، لمعاينة مسرح الجريمة، في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلتها مذبوحتين وإلقاء الطفلة المذبوحة من شرفة المنزل بزاوية أبو مسلم بأبو النمرس، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليها، تدعى "شيماء على" 27 سنة، مصابة بـ7 طعنات في الظهر وسحجه بالكتف وطعنة بالكتف الأيمن.

وأضافت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن القوات عثرت على ابنتها جثة هامدة، وتبين أنها مصابة بجرح قطعي غائر بالرقبة بالجهة وجرح قطعي خلف الأذن اليسرى، وتواصل القوات الأمنية فحص المشتبه فيهم، بقتل المجني عليهما وإلقاء طفلها من شرفة المنزل.