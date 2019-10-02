مصر | خلال 24 ساعة.. "أمن المنافذ" يضبط 10 قضايا تهريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. "أمن المنافذ" يضبط 10 قضايا تهريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (667،300) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة جنيهًا.
في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (469 قرصا وأمبولا مخدرا ).
في مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي).
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1454) مخالفة مرورية متنوعة.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (214) حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.