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مصر | خلال 24 ساعة.. "أمن المنافذ" يضبط 10 قضايا تهريب

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب ضبط خلالها ( ملابس أجنبية الصنع – أمتعة شخصية – مستحضرات تجميل – مُعدات مُستعملة – أجهزة تكييف – روافع مُستعملة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا ( 688،149 – ستمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون جنيهًا ).


في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (667،300) ستمائة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمائة جنيهًا.


في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا بمضبوطات بلغت (469 قرصا وأمبولا مخدرا ).


في مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1454) مخالفة مرورية متنوعة.


في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (214) حكما قضائيا متنوعا.


في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (6) قضايا متنوعة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

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